Choc in autostrada: autocisterna si schianta contro il guardrail. Camionista precipita nella scarpata e muore

La Spezia, 18 dicembre 2023 – Un incidente stradale spaventoso e drammatico è costato la vita, all’alba di oggi, a un camionista 64enne di Piacenza, Mauro Villani.

L’uomo è morto, poco dopo le 5, in provincia di Parma, lungo l'autostrada A-15 in direzione di La Spezia. Villani era alla guida di un'autocisterna, pare vuota, quando, per cause ancora da determinare da parte della polizia stradale, si è schiantato contro il guardrail nel tratto compreso tra il casello di Borgotaro e quello di Berceto.

Il 64enne è precipitato nella scarpata che si trova sotto il viadotto ed è morto sul colpo. lL camionista stava andando in Toscana per ricaricare la cisterna.