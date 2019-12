Sestri Levante, 10 dicembre 2019 - Un uomo di 48 anni che si trovava in A12 alla guida di un'utilitaria è morto in un incidente stradale avvenuto all'altezza di Sestri Levante. Secondo le prime informazioni, la piccola auto si sarebbe scontrata con un un autoarticolato con esiti fatali per il guidatore.

Sul posto sono intervenute le ambulanze di Brugnato e Deiva Marina chiamate dal 118 della Spezia. Una seconda persona ferita è stata portata all'ospedale San Martino di Genova con l'elisoccorso dei vigili del fuoco. Sul posto pompieri e Polstrada.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato. L'incidente è avvenuto verso le 15 in direzione Nord, al chilometro 50, tra i caselli di Deiva Marina e Sestri Levante.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere le due persone; il sopravvissuto è stato portato a Genova a bordo dell'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

L'autostrada è rimasta chiusa fino alle 17 quando è stata ripristinata la circolazione su una sola corsia. Sul posto personale Polizia Stradale di Brugnato, personale sanitario di Brugnato e Deiva Marina, e personale Salt (Società Autostrada Ligure Toscana).

