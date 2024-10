"Incentivare i progetti di volontariato sociale"

È nata in Svizzera, a Baden precisamente, da genitori italiani che, rientrati presto in Italia, alla Spezia le hanno dato modo qui di studiare e di abbracciare varie realtà: da quella politica come militante nella Fgci, a quella del volontariato che l’ha vista impegnata, dapprima e per ben vent’anni nell’associazione Jonas e Isidoro e successivamente dal 2018 ad oggi è impegnata nel quartiere umbertino in un’ associazione che promuove l’ integrazione e l’aggregazione sociale. "Il mio impegno nel mondo del volontariato – spiega Nadia Zaborra, candidata nella lista Orgoglio Liguria che sostiene Marco Bucci – nasce dal desiderio di aiutare gli altri e quando una cosa mi appassiona io non mi risparmio e ci metto tutta me stessa".

Com’è approdata a questa campagna elettorale?

"Penso che Marco Bucci sia una persona concreta e questo a me piace molto, inoltre ha un grande senso civico che è anche uno dei miei valori cardine".

Se venisse eletta, qual è il primo ambito a cui presterebbe attenzione?

"Credo che il volontariato sia un pilastro della nostra società senza il quale molti settori sarebbero in grande difficoltà. È per questo che mi impegnerei fin da subito per agevolare la vita delle associazioni, dalle più piccole a quelle più grandi. Mi adopererei in pratica per rafforzare e incentivare il volontariato e il suo valore sociale".

Quindi nel concreto da dove partirebbe?

"Sicuramente dalle periferie e dalle zone più degradate, attivandomi per coinvolgere tutti i cittadini a rendere vivibili i propri quartieri. Questo è proprio quello che con l’associazione di cui faccio parte abbiamo cercato di attuare per portare benessere nella nostra città".

Alma Martina Poggi