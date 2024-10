Fuggi fuggi alle Terrazze, fiamme in un ristorante

La Spezia, 27 ottobre 2024 – ll suono dell’allarme è scattato intorno alle 11 con il centro commerciale Le Terrazze pieno di visitatori e clienti. Sul principio nessuno ha dato grosso peso alla cosa, pensando a un corto circuito attivato dal maltempo. Ma in pochi secondi la situazione ha preso un’altra piega. Il fumo ha iniziato a espandersi al piano 1 e il personale addetto alla sicurezza antincendio del centro commerciale ha iniziato le procedure di evacuazione del pubblico. Con grande determinazione il personale si è messo in moto per allontanare i clienti da tutti i negozi e bar dirigendosi verso il locale della ristorazione dal quale si stava propagando l’incendio. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti ieri mattina al centro commerciale spezzino e per un certo verso anche surreali. Qualche signora infatti è uscita di corsa con i capelli ancora da completare dalle parrucchiere, i frequentatori della palestra in tuta da ginnastica e ciabatte da doccia. Insomma una situazione difficile che per fortuna è stata gestita con molta professionalità da tutto il personale che ha liberato il piano interessato nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco arrivati in un baleno. “I nostri addetti antincendio – ha spiegato la direzione del centro commerciale – sono intervenuti ed hanno prontamente spento l’incendio ed allertato i vigili del fuoco che hanno svolto le opportune verifiche insieme alla nostra squadra. In breve tempo sono state ripristinate le normali condizioni di sicurezza ed il centro commerciale è stato riaperto. Ci scusiamo con i nostri clienti per il disagio e ringraziamo il nostro personale e i vigili per il loro repentino supporto e risoluzione dell’episodio”.

Mentre tante persone hanno trovato riparo dal nubifragio che si stava scatenando sulla città nel parcheggio coperto però qualcuno ha messo in giro la voce che era stato dato il via libera all’ingresso al supermercato e così si è creata l’incomprensione che ha visto nuovamente intervenire gli addetti alla sicurezza antincendio che hanno dovuto nuovamente procedere all’evacuazione in attesa del via libera da parte dei vigili del fuoco. Per fortuna non ci sono state conseguenze ma soltanto i danni al locale interessato dalla fiamme che è rimasto chiuso nella giornata di ieri ma verrà sistemato a breve”.