Incanto di Natale in Sant’Isidoro

Un concerto in famiglia. Organizzatori ma anche protagonisti dell’appuntamento di oggi pomeriggio, sabato, con lo spettacolo al titolo ’In...canto di Natale’ in programma alle 15.30 alla chiesa di Sant’Isidoro di Fiumaretta saranno i solisti e il gruppo strumentale dell’associazione ’Vivere Fiumaretta’. Si esibiranno i soprani Cristina Castagna, Barbara Della Rosa, Paola Franceschini, Claudia Mariotti. I contralti Antonella Matrone, Maria Luisa Pedrazzi, Gianni Torri, Loredana Vestri e i solisti Lorenzo Lombardi, Chiara Pisculli, Martina Ratti, Alessia Torri diretti da Cristina Benefico. Il gruppo strumentale è invece composto da Diego Bruzzone alla tastiera, Eleonora Rossi e Michela Torri alle chitarre, Mirco Scarpellini basso, Franco Bianchi alla batteria. Il programma spazia dalla consolidata tradizione musicale natalizia a brani di Eros Ramazzotti, Michael Jackson e Mariah Carey. Dopo la rappresentazione è in programma la merenda organizzata dall’Associazione Barcaioli di Fiumaretta. Sarà la giornata degli auguri dopo le manifestazioni, laboratori e allestimento della frazione marinara che si sono svolti nei giorni scorsi e che si concluderanno con la festa dell’Epifania in piazza Pertini.