In vetta al Dragone e santuario. Escursione Cai in zona Zignago

"Dalla preistoria al medioevo alla conoscenza dello Zignago": si chiama così l’evento realizzato il 4 febbraio dalla sezione spezzina del Cai e dal consorzio Il Cigno in Val di Vara, una nuova occasione per andare alla scoperta del nostro territorio passando da vie meno consuete e piene di fascino. Si tratta di un’escursione che esplorerà un tratto di questo territorio e permetterà ai partecipanti di affrontarne le peculiarità storico-religiose. Cinque ore di cammino di difficoltà T-E – media – con un dislivello di 550 metri, che prenderà il via davanti al Comune di Zignago alle 8.45, con partenza alle 9. Sarà il sentiero 141 V la via per arrivare in vetta al monte Dragnone e raggiungere il santuario mariano. Da lì, passaggio al sentiero 141 con discesa al Castellaro e visita all’area archeologica, con passaggio a Debbio tramite il sentiero 137 e rientro alla pieve di Zignago dal 131 C. Previsto pranzo al sacco e arrivo nel paese con mezzi propri. Per informazioni e prenotazioni: 347-4657039.