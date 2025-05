In vetrina al ’Città di San Vincenzo’. La Pellico-Mazzini brilla al concorso

Per talento, preparazione e passione, gli alunni dell’Isa4 della Spezia si sono distinti alla XXV edizione della rassegna musicale per scuole medie e licei ‘Città di San Vincenzo’, portando in alto il nome dell’istituto in un contesto di rilievo nazionale. Tra i risultati più significativi spicca il primo premio assegnato alla pianista Agnese Cantarelli (classe 2H), che ha incantato la giuria eseguendo un preludio di Bach, un preludio di Chopin e ‘due comari pettegole’ di Khachaturian. Hanno invece ottenuto il secondo premio i pianisti Federico Zappa (2D), con un repertorio composto da un preludio di Bach, la ‘Siciliana’ di Schumann e ‘I passi felpati di quel gattone notturno’ di Vinciguerra; Lorenzo Delli (3G), che ha proposto la ‘Marcia turca’ di Mozart e la prima Gnossienne di Satie; Agata Maccioni (1C), con una incantevole interpretazione di ‘Nevica’ di Aprea e il brano popolare francese ‘Gavotta e Musetta’; e Alice Di Molfetta (1C), che ha eseguito una Sonatina di Diabelli. Il terzo premio è andato a JiaEr Hu (3G), interprete di un valzer di Chopin e uno studio di Khachaturian, Marianna Sciotto (2H), che ha eseguito ‘Lunar eclipse’, un minuetto di Bach e ‘Arabesque’ di Burgmüller. Un riconoscimento speciale è stato attribuito al clarinettista Filippo Maria Vergari (1E), che con una magistrale esecuzione di ‘In the Hall of the Mountain King’ di Grieg ha ottenuto il primo premio assoluto. Grande prova anche per il gruppo d’insieme di nove clarinetti e una tromba, formato da Filippo Maria Vergari (1E), Irene Libralato (2D), Antonio Laurientiu Maftei(3C), Mariele Rizza (3G), Ilir Kraja (2D), Nathaly Aquino (3E), Sara Chiavacci (3D), Salvatore Serra (3A), Alessio Zheng(3C), Marcello Vita (3E), trombettista, che hanno eseguito con energia e precisione ‘Ave verum’ di Mozart, ‘Third Movement Opening (Frère Jacques)’ di Mahler, la ‘Pantera rosa’ di Mancini e ‘Eye of the Tiger’ from ‘Rocky III’ di Frankie Sullivan III and Jim Peterik aggiudicandosi il secondo premio. Altri importanti riconoscimenti individuali sono stati conferiti a: Mariele Rizza (2G), clarinettista, che ha ottenuto il primo premio con un’intensa esecuzione di due danze spagnole di Moszkovski, Irene Libralato (2D), che ha eseguito ‘Romantique et Carillon’ di Pierre Max Dubois, Antonio Maftei (2C), che ha proposto ‘Il Lago dei cigni’ di Tchaikovsky, entrambi vincitori del terzo premio. Il successo degli studenti è il frutto di un percorso di formazione musicale serio e appassionato, guidato con competenza dagli insegnanti Leonardo Vaccarone (pianoforte), Nicolò Unia (clarinetto) e Federico Canalini (tromba). Molto soddisfatto il dirigente Michele Buongiovanni che ha sottolineato il valore educativo e umano dell’esperienza musicale.

Marco Magi