In vela con il cardioteam. Lo screening del cuore in partenza da Lerici

Si chiama "Cardioteam una vela per il cuore" ed è la campagna di screening del cuore promossa da Cardioteam Foundation e Fondazione Sanlorenzo in collaborazione con l’associazione nazionale Comuni delle isole minori, che prenderà il via oggi da Lerici. Una barca a vela attrezzata di sonographer ed ecocardiografo wireless di ultima generazione farà il giro del Tirreno effettuando ecocardiogrammi gratuiti fino al mese di novembre. Tredici le tappe, tutte nelle isole, per effettuare ecocardiogrammi gratuiti alla popolazione dai 50 ai 75 anni, che riceveranno oltre al referto anche una brochure sullo stile di vita da adottare per prevenire infarto e ictus. Elba (Porto Ferraio e Marina di Campo), Maddalena, Carloforte, Favignana, Ustica, Salina, Lipari, Vulcano, Ischia, Ventotene, Ponza, Giglio e Capraia le località in cui centinaia di volontari, skipper, medici ed ecografisti si alterneranno per dar vita al progetto del cardiochirurgo Marco Diena, presidente di Cardioteam Foundation Onlus. Serena Cardioteam, la barca a vela di 13 metri che solcherà i mari nel segno della salute, proseguirà così il lavoro di Cardioteam dello scorso anno, in cui in 12 mesi sono stati toccati 30 porti italiani, percorse 1924 miglia nautiche ed effettuati 3800 screening gratuiti.