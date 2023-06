In scena ’S...concerto!’ fra monologhi e canzoni

Emoziona di più un monologo o una canzone? Se lo è chiesto Alessandro Vanello e con lui il suo gruppo di allievi del corso di recitazione tenuto dalla Compagnia degli Evasi. E per rispondere, ecco ‘S... concerto!’, spettacolo presentato sul palco del Dialma Ruggiero di Fossitermi, dopodomani, sabato, a partire dalle 21. "Abbiamo lavorato dallo scorso ottobre – spiega Vanello – sulla ricerca di aneddoti e notizie legati alla creazione di tante canzoni famose, che sono diventanti monologhi recitati ad introduzione dei brani cantati dal vivo, in un crescendo emotivo che speriamo possa emozionare". Da Gaber ad Endrigo, ecco un’appassionante rappresentazione che si aggiunge a tante altre. "Gli aspiranti attori che scelgono di seguire i corsi di avviamento alla recitazione teatrale tenuti dalla Compagnia degli Evasi – prosegue Vanello –, dal 2004 ad oggi, li abbiamo mandati in scena in 39 diversi spettacoli, replicati più di 65 volte, sono stati applauditi da quasi 5200 spettatori". Protagonisti di sabato gli attori (alcuni di loro, ma già con esperienze degne di nota) Antonella Rebisso, Lorenzo Nardi, Clara Giannarelli, Laura Tendola, Tatiana Magnani, Fabiola Bianchi, Pietro Moracchioli, Maria Grazia Vanelli, e Riccardo Avanzini, che affronteranno brani di Ornella Vanoni, i Corvi, Giorgio Gaber, Caterina Caselli, Mina, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Mogol, Lavezzi, Fabri Fibra, Gabriella Ferri, Diodato, Tananai, Sergio Endrigo, Colapesce Dimartino, e Gino Paoli. Biglietto a 10 euro (ridotto a 8 per under 18 e over 65 anni). Informazioni e prenotazioni 335 8254436.

Marco Magi