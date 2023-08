In giro con l’allerta meteo Sette guide turistiche multate e mandate via

In barba all’ordinanza che vietava la conduzione di gruppi di turisti sul territorio comunale in occasione dell’allerta arancione, sono stati ‘pizzicati’ a spasso nel borgo. Così, per sette guide turistiche, non solo è scattata immediata la multa per l’inosservanza del dispositivo comunale, ma anche il biglietto ferroviario di sola andata verso altri lidi. É accaduto a Monterosso in occasione dell’ultima allerta meteorologica. Nonostante le molte raccomandazioni, c’è chi non si è allineato alle prescrizioni del piano di protezione civile del Comune guidato da Emanuele Moggia, presentandosi – nonostante il divieto e un meteo decisamente poco clemente – alla guida di gruppi organizzati, con l’obiettivo di visitare il borgo. Solo domenica, sono state ben sette le guide turistiche sanzionate per non aver rispettato il divieto, sorprese nel borgo dagli agenti del comando di polizia locale guidato dalla comandante Luigina Bettoni.

Alle guide è stata contestata la violazione delle disposizioni dell’ordinanza di Protezione civile comunale in vigore durante l’allerta arancione: il piano di Protezione civile comunale, che viene attivato in caso di condizioni meteorologiche avverse o situazioni di pericolo imminente, stabilisce misure specifiche volte a garantire la sicurezza della popolazione locale e dei visitatori, e in questo contesto, l’ingresso di gruppi turistici con guide viene temporaneamente vietato per evitare situazioni potenzialmente rischiose. Cosa che è avvenuta anche domenica scorsa.

Gli agenti della polizia locale monterossina hanno identificato e multato tutti i gruppi per la mancata conformità all’ordinanza e, dopo essere stati informati delle ragioni della sanzione, sono stati accompagnati alla stazione ferroviaria e fatti salire sul primo treno utile. "La sicurezza dei cittadini e dei visitatori è la nostra massima priorità. Durante situazioni di allerta come questa, è essenziale che tutti rispettino le disposizioni delle autorità competenti al fine di garantire un ambiente sicuro per tutti. L’obiettivo principale è quello di preservare la sicurezza pubblica e minimizzare il rischio per i cittadini e i visitatori" afferma il sindaco Emanuele Moggia, che rinnova l’appello ai cittadini e ai visitatori "di seguire scrupolosamente le disposizioni delle autorità durante le allerte e le situazioni di emergenza al fine di garantire il benessere collettivo e la sicurezza di tutti. Durante le allerte di livello arancione e rosso, è strettamente vietato condurre gruppi guidati all’interno del territorio comunale".