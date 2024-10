In cucina il sorriso gluten free. Leporati in tv su Food Network

La giovane food creator sarzanese Valentina Leporati, celiaca e specializzata nella cucina senza glutine, porta la sua creatività su Food Network canale 33 con un programma tutto nuovo, “Il sorriso in cucina“, in onda dal 6 ottobre ogni domenica alle 10. In questa serie Leporati si concentra sull’uso del riso per dimostrare come possa essere protagonista di piatti gustosi e naturalmente gluten-free. Leporati proporrà un vero e proprio viaggio culinario che va ben oltre il classico risotto. Timballi, monoporzioni, hamburger di riso, fino a dessert come la pastiera di riso, ogni puntata offre menù composti da tre ricette originali e accessibili a tutti: dal menù della tradizione, buffet dei bambini, ricette di casa o per una cena tra amici. Il programma non si rivolge solo ai celiaci, ma a chiunque desideri piatti sani e gustosi da replicare a casa con protagonista il riso. In ogni episodio, saranno proposte ricette per qualsiasi occasione, con una cucina gluten-free può essere creativa piena di gusto. Il tutto ovviamente con il sorriso! “Il sorriso in cucina” è prodotto da Realize Networks per Warner Bros Discovery.