In arrivo altri tre defibrillatori

Nel territorio lericino, nel corso degli ultimi anni, sono stati posizionati 6 defibrillatori, sparsi per le frazioni e il litorale. "Ancora tre dispositivi sono da collocare e andranno a Muggiano, Pozzuolo e Lerici borgo" spiega il consigliere delegato allo Sport Massimo Carnasciali specificando che l’amministrazione comunale si è fatta promotrice dell’acquisto ed installazione di alcuni di questi apparecchi mentre altri sono stati donati da privati o associazioni benefiche come nel caso dell’ultimo arrivato, a Solaro, donato da Hertz to Heart Village lo scorso novembre. Gli apparecchi sono a disposizione della popolazione, sono segnalati da una postazione idonea e mappati dal 112 per consentire la geolocalizzazione in caso di necessità. "In aggiunta a questi, ci sono tutti quelli che fanno parte delle dotazioni obbligatorie delle società sportive sparse sul territorio comunale, anche questi in larga parte finanziati dal Comune e mappati dal 112. Sono al palazzetto dello sport di Lerici, al campo di Falconara, al Circolo Erix, al campetto di Bagnara, alla piscina, al circolo Tennis e così via". Nel corso dell’anno verranno organizzati dalla Pubblica assistenza di Lerici dei corsi specifici per l’utilizzo del defibrillatore. Infine, ecco la mappa del defibrillatori: a San Terenzo alla Farmacia Ghigliazza, Tellaro nella sede della Mutuo Soccorso, alla Serra nella chiesa parrocchiale, a Pugliola nella piazzetta Bassa, all’Arci di Solaro e al Senato nell’area di quartiere.