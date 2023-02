In arrivo a Spezia 1380 assunzioni

Una previsione di 1380 assunzioni nella provincia di Spezia entro fine di febbraio. Come emerge dalle elaborazioni del “Servizio Informazione economica e Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria” sui dati dell’analisi Excelsior, sono 1380 (+ 190 rispetto a febbraio 2022), le entrate complessive previste nel mese di febbraio 2023 in provincia della Spezia (nella regione Liguria 9400 e in Italia circa 386.000). Le entrate previste nel periodo febbraio-aprile 2023 nello spezzino sono 5590 (+ 960 rispetto a febbraio - aprile 2022). Analizzando nel dettaglio febbraio, si rileva che nel 24% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 76% saranno a termine; le entrate previste si concentreranno per il 65% nel settore dei servizi e per il 69% nelle imprese con meno di 50 dipendenti; il 16% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (22%); in 40 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati; per una quota pari al 37% interesseranno giovani con meno di 30 anni; per il 15% le imprese prevedono di assumere personale immigrato; l’11% delle entrate previste sarà destinato a laureati; le tre figure professionali più richieste concentreranno il 40% delle entrate complessive previste; per una quota pari al 66% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore; le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 14% del totale.

I settori nei quali si concentrano le maggiori necessità di inserimento lavorativo sono i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici (430 a febbraio e 2260 nel trimestre febbraio-aprile); le imprese meccaniche ed elettroniche (180 nel mese e 560 nel trimestre), le costruzioni (180 nel mese e 500 nel trimestre); il commercio (170 nel mese e 680 nel trimestre). "Le opportunità di lavoro in provincia della Spezia – commenta il vice presidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Davide Mazzola – segnalano un trend positivo sia nel mese corrente che fino ad aprile. La ricerca di personale sconta un sempre più ampio divario tra la richiesta e l’offerta disponibile proveniente dalla formazione professionale". "Da parte della Camera di Commercio – sottolinea il presidente Marco Casarino – è forte l’impegno a contribuire alla realizzazione di iniziative volte a ridurre il divario tra i fabbisogni occupazionali delle aziende e le disponibilità di professionalità adeguate".