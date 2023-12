Impermeabili e imbottite. Quarantasei paia di scarpe per i bisognosi di Gaggiola

"Come possiamo darvi una mano?". La domanda è stata rivolta dall’associazione 50&Più La Spezia ai frati di Gaggiola. Con lo scopo di aiutare maggiormente chi ha bisogno, per questo periodo festivo e vicino alla fine dell’anno, l’iniziativa ‘Dona un Sorriso’, fortemente voluta dal presidente Giorgio Molinari e dal consiglio, si è indirizzata così su chi, quotidianamente, assiste le persone che vivono in stato di indigenza. Padre Gianluigi Ameglio ha accolto con felicità la richiesta e ha segnalato il bisogno di scarpe invernali. Durante il periodo più freddo dell’anno in molti, infatti, si presentano alle porte del convento con calzature leggere, consumate o bucate.

Le quarantasei paia di scarpe donate da 50&Più sono da uomo, nuove, impermeabili e imbottite. Il presidente di 50&Piú La Spezia Giorgio Molinari è molto orgoglioso: "Ci siamo domandati cosa potessimo fare per aiutare e parlando è emersa questa necessità – spiega –. La nostra associazione ha lo scopo di tutelare gli anziani, i loro diritti e i bisogni più essenziali, per questo abbiamo pensato di contribuire con ‘Dona un sorriso’. Siamo felici soprattutto di aver regalato un sorriso a chi passerà un inverno meno freddo e un Natale più sereno". Ameglio, durante l’incontro, ha ringraziato per il dono e ha compiuto un bilancio del momento che stiamo vivendo: "Siamo contenti di vedere tante persone che mostrano disponibilità e voglia di dare una mano – dichiara –. Siamo molto grati a tutti coloro che si impegnano e ci supportano, è un aiuto importante per la città". 50&Più Enasco e Caaf La Spezia (dedicata all’assistenza fiscale e previdenziale) ha inoltre messo a disposizione dei frequentatori del convento e della mensa, un servizio di patronato e assistenza per la richiesta di bonus e agevolazioni. Saranno i frati di Gaggiola a fare da tramite per chi fosse interessato. Per informazioni o chiarimenti la sede dell’associazione 50&Più si trova in via del Torretto 57 e si può contattare anche allo 0187 731142.

marco magi