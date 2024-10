Impavidi! Come tutti i bambini. La poesia nelle mani dei piccoli

Il Teatro degli Impavidi sta per tornare a essere invaso dalla magia e dalle emozioni più genuine. Oltre alla stagione di prosa, per cui la campagna tutt’ora in corso ha già raggiunto la quota di 380 abbonati, superando di 50 unità il dato della scorsa stagione, alla rassegna Profeti in Patria, alle Domeniche in musica e ai Concerti a teatro, anche quest’anno grande attenzione sarà rivolta a bambini e ragazzi. Prenderà infatti il via domenica 20 ottobre con ’Pinocchio’ della compagnia Zaches Teatro la terza edizione de ’I Piccoli Impavidi / Fuori Luogo Kids’, pensata per regalare ai più piccoli, a partire dalla primissima infanzia, nuovi strumenti poetici, entrare in contatto con il linguaggio teatrale, e sviluppare l’immaginazione.

Ideata e diretta dagli Scarti e curata da Francesca Lateana la rassegna composta da 8 appuntamenti domenicali, in replica il lunedì per le scuole, ha riscosso sin dal suo esordio un enorme successo. A testimoniarlo la grande adesione di pubblico e scuole. "A partire da ottobre e sino al prossimo aprile – ha spiegato la curatrice Francesca Lateana : porteremo in scena agli Impavidi diversi spettacoli realizzati da importanti compagnie a livello nazionale, di cui tre dedicati alla primissima infanzia. Quest’anno il cartellone sarà caratterizzato dalla commistione di linguaggi teatrali, dal teatro ombra a quello d’attore fino ad arrivare alla danza". Si parte domenica 20 ottobre alle 17 – con replica lunedì alle 10 – con lo spettacolo pluripremiato di Zaches Teatro (dai 6 anni in su) che reinterpreta la celebre storia creata da Collodi. Si prosegue domenica 3 novembre con viaggio incantato per la primissima infanzia nel mondo delle ombre, dove i piccoli spettatori sono invitati a esplorare un universo ricco di colori, suoni e trasformazioni: Circoluna del Teatro Gioco Vita. Da segnalare anche LàQua, spettacolo rivolto alla fascia 0-3 anni che domenica 9 marzo domenica verrà portato in scena da Koreja Teatro. A chiudere i Piccoli Impavidi, domenica 13 aprile con replica fissata il giorno successivo alle 10 sarà il Coro Fabrizio De Andrè Kids con lo spettacolo A morire son buoni tutti, liberamente ispirato a C’era due volte il barone Lamberto di Gianni Rodari. Si ricorda che il costo del biglietto per assistere a ciascuno degli otto spettacoli ammonta a 8 euro per gli adulti e a 6 per i bambini. Per le scolaresche il prezzo è invece fissato a 5 euro. Info e prenotazioni al 346-4026006 o per mail a [email protected].

Elena Sacchelli