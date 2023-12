Imbrattano i muri della parrocchia e delle case. La polizia locale denuncia tre giovanissimi

Avevano imbrattato i muri della parrocchia dei Santi Giovanni e Agostino: a distanza di quasi tre mesi, i responsabili non solo sono stati rintracciati e denunciati, ma saranno obbligati anche a rifondere le spese sostenute per la pulizia. I fatti risalgono a fine di settembre: protagonisti due ragazzi ed una ragazza, che con bombolette spray avevano scritto sui muri della parrocchia e su alcune facciate di piazza del Bastione anche alcune bestemmie. La Polizia locale è riuscita tuttavia a dare un volto ed un nome agli autori del gesto, anche grazie alle numerose telecamere: un ragazzo e una ragazza di 19 anni e un sedicenne sono stati denunciati per danneggiamento in concorso.