Illuminazione pubblica ko, il sindaco scrive a Enel

Troppe interruzioni, che si protraggono ormai da alcuni mesi, nell’illuminazione pubblica in una vasta area di Levanto che va dal tratto a monte di corso Roma fino alla località Moltedi e che interessano sia la stazione ferroviaria che il principale accesso veicolare al paese. Così il sindaco Luca Del Bello, ha scritto a Enel Distribuzione chiedendo un incontro urgente con i tecnici e i responsabili di zona.

"Da qualche mese si susseguono blackout nella rete elettrica che creano gravi disagi ai residenti di una vasta area del paese e mettono a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti lungo la più trafficata direttrice di ingresso al paese, quella che collega il centro con il casello autostradale – spiega il primo cittadino –. Nonostante le nostre ripetute segnalazioni e le conseguenti richieste di spiegazioni riguardo i motivi di queste interruzioni, che lasciano l’area completamente al buio, con i lampioni spenti, i tecnici non hanno ancora individuato le cause dei problemi che gravano sulla linea. La situazione non è più sostenibile, ed è ora che l’azienda si assuma le sue responsabilità e dia conto di quella che si configura come una vera e propria interruzione di servizio pubblico".