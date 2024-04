Il Vespucci sulle orme di Magellano. Rotta a sud per il giro del mondo

Nave Vespucci è tornata in navigazione per lo storico giro del mondo 2023-25. Dopo le recenti visite nei porti di Montevideo e Buenos Aires, dove ha avuto una grande affluenza di visitatori, la nave ha ripreso il mare lungo le orme di Magellano e, per la prima volta nei suoi novant’anni, ripercorrerà le antiche rotte a sud del continente americano transitando "controvento" dall’Atlantico al Pacifico.

A luglio, a Los Angeles, imbarcheranno gli allievi ufficiali della prima classe dell’Accademia Navale di Livorno per l’inizio della campagna addestrativa 2024, che si completerà a Darwin in Australia i primi di ottobre. Los Angeles sarà anche la seconda tappa dove il Vespucci sarà affiancato dal Villaggio Italia, la mostra itinerante con il Veliero del Made in Italy.

Ad agosto, la campagna allievi procederà attraverso il Pacifico e si spingerà fino a Tokyo dove il Vespucci attraccherà per la prima volta nella sua storia. Il veliero sarà protagonista anche di altre iniziative: a giugno, mentre la nave sarà in navigazione verso nord lungo la costa pacifica del continente americano, è previsto presso il palazzo delle Nazioni Unite di New York un importante evento espositivo, strutturato per celebrare il World Oceans Day (8 giugno) e sostenere il programma dell’Onu dedicato ai Sustainable Development Goals 2030, nel quale il Vespucci avrà il posto d’onore.

Partita il 1° luglio 2023 dal porto di Genova per compiere il tour mondiale, nave Vespucci è l’emblema della Marina Militare e uno dei simboli più rappresentativi dell’Italia stessa.

Il giro del mondo terminerà nel 2025, dopo 20 mesi di navigazione e oltre 30 porti in più di 30 paesi diversi, toccando tutti e cinque i continenti. Per la regina dei mari un ruolo da vera e propria ambasciatrice, in cui l’eco della sua leggenda arriva ancora prima di essere entrata in un porto. Era il 1962 quando la USS Independence incrociando in mare il Vespucci chiese a lampi di luce al veliero di identificarsi. Alla risposta "Nave Amerigo Vespucci, Marina Militare Italiana", la portaerei disse "siete la nave più bella del mondo".

