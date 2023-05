Il trasporto scolastico a Atc esercizio

La giunta Peracchini ha approvato ieri la delibera per affidare il servizio di trasporto scolastico in house alla società Atc esercizio Spa, società a totale capitale pubblico di cui il Comune detiene il 79,1028%, Un settore molto delicato che la giunta Peracchini ha voluto affidare al gestore del Trasporto pubblico locale, visto che in questi anni ha effettuato grandi investimenti sul parco mezzi e offre standard qualitativi in fatto di servizio e sicurezza molto elevati. Inoltre la società partecipata del Comune della Spezia potrà meglio monitorare e verificare la bontà del servizio offerto alle famiglie. "Il trasporto scolastico – dice il sindaco – è un servizio importante per i cittadini che dobbiamo continuare a garantire e rendere più efficiente perché agevola e viene incontro alle famiglie. L’affidamento in house ad Atc esercizio è il risultato di un progetto che ha coinvolto non solo il Comune della Spezia, ma anche altri comuni, che abbiamo portato avanti per venire incontro ai nostri alunni e alle famiglie, ma anche per ottenere condizioni economiche più vantaggiose a favore dell’Ente. Abbiamo anche investito su nuovi mezzi ecologici e sicuri, che siamo contenti di mettere a disposizione alle nuove generazioni". Ora la pratica dovrà effettuare i passaggi nella competente commissione consiliare e dovrà essere ratificata dal consiglio comunale.