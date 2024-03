Il Teatro Civico. Monumento nazionale

Il Teatro Civico della Spezia inserito nell’elenco dei Monumenti nazionali. È quanto previsto dall’emendamento della deputata Ilaria Cavo al testo di legge all’esame della Commissione Cultura, che ha raccolto parere favorevole in attesa della votazione della prossima settimana. "L’attività della parlamentare ligure ha permesso di inserire il nostro storico Teatro tra quelli definiti nell’emendamento finale come teatri nazionali e che verranno quindi promossi e tutelati a livello nazionale – dice l ’assessore comunale al Patrimonio, Manuela Gagliardi –. Il Civico risponde appieno ai criteri individuati dalla nuova normativa, in particolare quello di possedere una storia ultracentenaria. Per La Spezia si tratta di un riconoscimento importante, ma anche un’ottima occasione per valorizzare ancora di più la nostra offerta". "In vista della definizione dei criteri in base ai quali verranno ammessi i teatri storici, ho voluto porre l’attenzione su autentici gioielli che nelle diverse province della Liguria non potevano rischiare di essere escluse da questa lista" spiega Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e coordinatrice della Lista Toti.