Il sapere nell’era di like e podcast. Estate Festival chiude con Saudino

Matteo Saudino, filosofo rock che spopola su Youtube sotto il nome di Barbasophia – in un canale che conta oltre 310.000 iscritti e 45 milioni di visualizzazioni – per chiudere stasera in piazza Europa, la quinta edizione della rassegna ‘La Spezia Estate Festival’. Una kermesse che ha visto esibirsi, fra gli altri, Alessandro Preziosi, Carolina Benvenga, Raul Cremona, Mariangela D’Abbraccio, Oblivion, Giorgio Panariello e Marco Masini. Saudino, autore di uno fra i podcast di filosofia più ascoltati in Italia, sarà in scena sul palco dalle 21.30 con ‘Vite ribelli - spettacolo sul coraggio di pensare e sulla forza ribelle della filosofia’, a cura di Produzioni Fuorivia. Barbasophia è un filosofo che non ha paura di prendere posizione sulla scuola, ma non solo. Di più: lo ritiene un dovere. Grazie a lui tantissimi ragazzi si sono appassionati alla filosofia come strumento per interpretare il mondo. Ha fatto migliaia di conferenze in tutta Italia, scritto libri (svariati saggi e un romanzo filosofico per ragazzi) ed è approdato poi in teatro per un vero e proprio spettacolo. Fare filosofia è da sempre un’attività ribelle, in quanto si fonda sul dubbio e su un uso critico del pensiero, in grado di generare bellezza e crescita ma anche disorientamento e inquietudini.

Lo spettacolo attraversa cinque vite ribelli, raccontando in cinque atti ribelli la forza creativa e liberatoria del filosofare. Da Ipazia a Giordano Bruno, da Democrito a Olympe de Gouges, per arrivare all’immortale Socrate, si viaggerà lungo le meravigliose strade geniali e ribelli della filosofia.. Autore di manuali di educazione civica, storia e filosofia, ha pubblicato la raccolta poetica ‘Fragili Mutanti’ (2012) ed è coautore con Chiara Foà di ‘Il Prof fannullone’ (2017), ‘Cambiamo la scuola’ (2021) e ‘Scuolitudine’ (2022). Ha pubblicato con Salani ‘Sofia Express’ (2023) e per Vallardi ‘La filosofia non è una barba’ (2020) e ‘Ribellarsi con filosofia’ (2022), da cui è tratto proprio lo spettacolo teatrale ‘Vite Ribelli’. È autore del podcast Pensiero Stupendo (2023-24) e coautore del manuale scolastico ‘Prima filosofare’. I biglietti sono in vendita sia on line su Vivaticket, sia al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dalle 8.30 alle 12, e nella biglietteria in piazza Europa a partire dalle 18.30. Informazioni allo 0187 727521 o a [email protected]. Marco Magi