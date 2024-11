Il romanzo di Sivori alla Libreria Ricci

Fa tappa alla Libreria Ricci di via Chiodo, la scrittrice e musicista Francesca Sivori. L’autrice sarà disponibile per tutto il giorno, in orario di apertura della libreria, per firmare le copie del suo secondo romanzo, ‘La scelta di Mimì’. "Un romanzo che intende colmare quel vuoto interiore che ha caratterizzato intere generazioni maschili – dicono i promotori – Infatti, se dietro alla scelta di Mimì c’è quell’istinto materno ancestrale che la porta ad una morte prematura, il vero protagonista del romanzo, in realtà, è l’amore paterno". Un amore materno conosciuto per pochissimo tempo ma riscoperto, quando lei stessa, Margherita, diventa madre. Un amore paterno perduto e ritrovato quando Vittorio, suo padre, comprende che non solo le donne provano quel sentimento ancestrale che per millenni si sono portate dentro fino a che non è diventato un istinto. Un libro dedicato a tutti gli uomini che si accingono a diventare padri e ad amare la propria creatura.