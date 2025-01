"Il rigassificatore è indispensabile solo per la Snam"

"Snam non faccia passare per indispensabile al Paese un progetto che lo è solo per l’azienda". Non le manda a dire il segretario dem della Liguria Davide Natale (nella foto) nel rivendicare il recente no del Consiglio regionale sul trasferimento della nave Italis Lng da Piombino a Vado Ligure. E il dito è puntato contro le dichiarazioni rilasciate a La Nazione dall’ad di Snam Stefano Venier. "La narrazione che la nave rigassificatrice risponda alle esigenze di sostituire il gas proveniente dalla Russia ci meraviglia. I dati del 2023 dicono infatti che la Russia da primo fornitore di gas per l’Italia è precipitato agli ultimi posti, e che ormai è più il gas esportato che quello trattato da Piombino. Se i vertici di un’impresa fanno gli interessi dell’azienda noi facciamo l’interesse di un intero territorio e dei cittadini e ci opporremo con tutte le nostre forze al trasferimento dell’ex Golar Tundra. Snam non può permettersi di interferire con la vita democratica di una Regione. Noi non prendiamo ordini da nessuno, figuriamoci se li prendiamo da manager di società pubbliche o private che siano". Il consigliere del Pd si rivolge quindi alla giunta capitanata da Marco Bucci e pone una chiara questione politica: "Corrisponde al vero ciò che ha dichiarato l’ad di Snam? E cioè che ’dalle istituzioni al governo, alle Authority, alle Regioni, la risposta è positiva e una soluzione si trova’. Le domande a questo punto sorgono spontanee: ci sono atti che noi non conosciamo? La giunta ha forse assunto posizioni diverse rispetto all’indirizzo dato dal Consiglio?".