Il ’ragazzo di Piana Battolla’. Il primo amore non si scorda mai

Simone Bastoni ha chiuso la sua esperienza a Spezia con un messaggio affidato ai social: "Grazie Spezia – ha scritto il centrocampista spezzino –. Voglio iniziare così perché il sentimento più forte in questo momento è la gratitudine. Grazie alle infinite emozioni che mi hai fatto provare, alle opportunità di crescita che mi hai offerto, ma anche ai momenti difficili che, insieme, abbiamo affrontato. Grazie ai tifosi che con il loro entusiasmo e la loro fiducia hanno reso tutto questo ancora più straordinario". "È stata una storia stupenda – ha continuato –, fatta di alti, ma anche di bassi, di immense gioie, ma anche di difficoltà, di cui oggi, guardandomi indietro, apprezzo ogni istante. Oggi che questa storia giunge al termine, voglio solo dire umilmente grazie, tutto ciò che è stato farà sempre parte di me. Il ragazzo di Piana Battolla".

Lo Spezia, dal canto suo, ha salutato uno dei più importanti prodotti del settore giovanile con un messaggio affidato ai canali ufficiali del club: "Dal settore giovanile alla Serie A da protagonista, totalizzando 92 presenze con la maglia bianca. Il ragazzo di Piana Battolla, entrato a dieci anni a far parte delle giovanili aquilotte, è diventato grande con la squadra della sua città, portandola a ottenere traguardi impensabili solo qualche anno prima. Ora le strade si dividono, ma il percorso fatto insieme rimarrà per sempre nella storia del Club e della città. Grazie Simone". Bastoni, spezzino doc, classe 1996, si è separato dal club bianco nel quale è cresciuto, lasciando in eredità 92 presenze in prima squadra, una storica promozione in Serie A, due salvezze nella massima serie e una retrocessione. Sei i gol realizzati, tra i quali quelli indimenticabili del 2 a 0 al Milan al ‘Picco’ nel febbraio 2021 e quello al Genoa, a Marassi, nel gennaio 2022 che valse la vittoria dello Spezia. Con la retrocessione dello Spezia in Serie B, nel giugno 2023, le strade si separarono, non senza incomprensioni, con il passaggio all’Empoli. Ora la nuova avventura al Cesena, club che ha fiutato il ‘colpo’ e ha approfittato della scadenza del contratto del giocatore a giugno 2025, prelevandolo per soli 100mila euro, che potrebbero arrivare a 250 con i bonus.

Fabio Bernardini