Il Premio Lerici Pea alla carriera assegnato allo scrittore Mussapi

Il Premio Lerici Pea alla Carriera 2024 è stato assegnato al poeta e scrittore Roberto Mussapi, che riceverà il prestigioso riconoscimento durante una cerimonia pubblica domenica 22 settembre, alle ore 17, nella Villa Marigola di San Terenzo di Lerici (La Spezia). “Roberto Mussapi, una delle voci più autorevoli, da sempre, della poesia italiana contemporanea, sarà celebrato per la sua lunga carriera dedicata alla poesia e alla letteratura”, annuncia l’Associazione LericiPea Golfo dei Poeti. Nato a Cuneo nel 1952 e residente a Milano, Mussapi ha pubblicato numerose raccolte poetiche e opere teatrali, tra cui “Le poesie” (Ponte alle Grazie, 2014), che raccoglie l’intera sua opera poetica fino al 2014, curata da Francesco Napoli, con prefazione del premio Nobel Wole Soyinka e saggio introduttivo di Yves Bonnefoy. Autore di saggi e traduttore di grandi poeti come Byron, Shelley e Keats, e altri, dai Lirici greci a Baudelaire, Mussapi “ha saputo unire la forza della tradizione letteraria a un linguaggio moderno e profondo, capace di esplorare l’animo umano”. L’evento vedrà il poeta premiato a dialogo con Giuseppe Conte (presidente della giuria del Premio LericiPea) e Francesco Napoli: sarà un’occasione per ascoltare Mussapi “nel recitativo potente e sapiente delle sue poesie e per comprendere la sua opera di una vita”. La cerimonia sarà introdotta da un momento particolarmente suggestivo, con Mario Perrotta, attore e regista teatrale pluripremiato ai Premi Ubu, che darà voce ai versi di Lord Byron, tradotto magistralmente da Mussapi. Al termine è prevista l’esibizione del compositore e pianista Roberto Cacciapaglia, che eseguirà alcuni dei brani più rappresentativi della sua carriera. Cacciapaglia, noto per la sua capacità di fondere classico e contemporaneo, è riconosciuto a livello internazionale e ha collaborato con orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra e la Teatro alla Scala Academy Orchestra.