Il Portus Lunae art festival Spettacoli e lectio magistralis all’interno dell’anfitetatro

Si apre il sipario sull’ottava edizione del "Portus Lunae Art Festival" organizzata da Teatro Pubblico Ligure all’area archeologica di Luni. Si inizia oggi alle 19 al Museo Archeologico con una "lezione" di greco di Stella Tramontana per poi proseguire alle 21 all’anfiteatro romano di via Appia con il primo spettacolo in cartellone dal titolo "Filottete" di Sofocle prodotto e diretto da Sergio Maifredi con traduzione di Giorgio Ieranò. Sul palco Corrado D’Elia, Gianluigi Fogacci, Alessio Zirulia. I costumi sono di Paola Ratto, musiche di Michele Sganga, ricerca bibliografica di Silvana Nencha.

Si prosegue venerdì 14, sempre al museo archeologico alle 19 con la lectio magistralis di Giorgio Ieranò sull’itinerario nel mito; da Aiace, Filottete e Ecuba. Alle 21 all’anfiteatro romano secondo appuntamento con Arianna Scommegna e Giorgio Ieranò che portano in scena "Il grande racconto del labirinto". Le musiche sono di Edmondo Romano. Dalle 19.30 sarà possibile la visita guidata all’area archeologica. Il secondo incontro con "Il greco in tasca" è venerdì 28 alle 19, con prenotazione obbligatoria al 348-2624922 oppure scrivendo a: [email protected] In serata all’anfiteatro romano "Odissea un racconto Mediterraneo" con Massimiliano Cividati, Michele Marullo, Giulia Rossoni, Simone Ruvolo. Al pianoforte Andrea Zani. Venerdì 11 agosto alle 21 il Teatro Tascabile di Bergamo propone "Valse" teatro danza sui trampoli con la regia di Renzo Vescovi, protagonisti Alessandro Rigoletti, Ruben Manenti, Simone Noris, Matteo Carabelli, Stefano Ulivieri, Yuri Carminati, Caterina Scotti, Marta Suardi, Elisa Vignolo, Valentina Devastato e Alessia Baldassarri.

"La valorizzazione turistica di un territorio - ha spiegato l’assessore Patrizia De Masi - richiede tempi lunghi, ma l’esperienza di questi anni ci conferma che siamo sulla strada giusta e per questo è doveroso un sentito ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questi eventi". Il "Portus Lunea Art Festival" è prodotto da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Luni, Direzione regionale Musei Liguria e fa parte di fa parte del progetto "Parole antiche per pensieri nuovi", vincitore del Bando nazionale del Ministero della Cultura, prootto da Teatro Pubblico Ligure.

Massimo Merluzzi