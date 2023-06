"Il piano industriale illustrato ai sindacati"

"Il 19 maggio alla presenza dei coordinatori nazionali Fim, Fiom e Uilm e alla presenza delle segreterie territoriali delle varie società del polo elettronica, l’azienda ha illustrato l’articolazione, la mission, il posizionamento del polo all’interno del gruppo Fincantieri anche in funzione del piano industriale; le organizzazioni sindacali, tra le cui Fiom e Uilm della Spezia, hanno chiesto di aprire una discussione sulla contrattazione di secondo livello, a fronte della quale l’azienda ha dato disponibilità ad affrontare tale tema in modo organico e complessivo per l’intero Polo". Così la direzione di Issel Nord, l’azienda del Gruppo Fincantieri, specializzata nella fornitura di servizi di logistica integrata e di supporto per il settore civile e della difesa, nella quale i sindacati Fiom e Uil hanno dichiarato stato di agitazione col blocco totale degli straordinari.

La direzione dell’azienda sostiene che "le organizzazioni sindacali si sono riservate di verificare quale percorso intraprendere per affrontare tale tematica, impegnandosi a fornire successivo riscontro all’azienda", e sottolinea "l’importante impegno messo in campo dalla nostra società in tema di sviluppo professionale delle risorse, anche attraverso una significativa politica meritocratica in corso di attuazione. L’azienda ha voluto inoltre specificare la propria posizione ai lavoratori inviando una comunicazione. Una posizione che non coincide con quella lamentata dai sindacati e dalle rsu, che nei giorni scorsi in una nota avevano lamentato che "prima d’ora non era mai accaduto che fosse negato, in questo modo, il dialogo con le parti sociali. Siamo preoccupati per il futuro della nostra azienda".