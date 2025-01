Il piano di Re Zhang apre il festival

Nella chiesa evangelica metodista di via da Passano 29, si terrà lunedì, a partire dalle 18, il primo appuntamento dell’interessante festival dedicato a Schönberg e al compositore italiano Luigi Dallapiccola. Il protagonista del concerto sarà il pianista Re Zhang, che proporrà musiche di Arnold Schönberg, Wu Qingye, Claude Debussy e Sergej Rachmaninoff.

Il festival proseguirà con una serie di concerti e conferenze che si svolgeranno fino al mese di aprile. Tra i temi centrali della rassegna vi saranno il rapporto tra espressione e logica nella musica e il ruolo di Schönberg nella cultura musicale del Novecento.

Il programma include eventi previsti in diverse sedi della città, tra cui il Conservatorio Giacomo Puccini e la Sala Dante, offrendo un percorso musicale che spazia da Schönberg a Ravel, culminando con l’esecuzione del celebre ‘Pierrot Lunaire’, composto dal primo a Berlino nel 1912 per la cantante di cabaret Albertine Zehme e consistente in un ciclo di ventuno melologhi su testi composti nel 1884 del poeta simbolista belga Albert Giraud.