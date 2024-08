Lo scorso anno, la Camera di Commercio ’Riviere di Liguria’ aveva individuato come possibile nuova sede l’immobile dell’ex Provveditorato: il fabbricato situato in viale Italia e di proprietà della Provincia, era stato messo all’asta più volte, ma senza successo, dall’ente di via Veneto. Con la pubblicazione, lo scorso 14 giugno da parte della Banca d’Italia, dell’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla vendita dell’ex sede spezzina di via Sant’Antonio 19, la Camera di Commercio ’Riviere di Liguria’ ha cambiato strategia, puntando sul fatto che l’immobile, pur inutilizzato da anni, sarebbe di fatto utilizzabile da subito, sena la necessità di eseguire grandi lavori di manutenzione. Cosa, quest’ultima, necessaria per adeguare gli spazi dell’ex Provveditorato alle esigenze dell’ente camera le. Nel caso in cui l’acquisto andasse in porto, l’attuale sede di piazza Europa dovrebbe essere alienata.