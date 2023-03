Il personaggio

Nicolò Zaniolo è un calciatore italiano di 23 anni, attualmente centrocampista o attaccante del Galatasaray e della nazionale italiana. Inizia la sua carriera calcistica nelle squadre della sua città, poi nel 2008 si trasferisce alle giovanili del Genova e nel 2010 alla Fiorentina. Nel 2016 si trasferisce alla Virtus Entella, esordendo in Serie B a 17 anni. Nel 2017 viene acquistato dall’Inter per circa 2 milioni di euro e si mette in mostra in UEFA Youth League e nel Campionato Primavera segnando 13 reti; viene convocato in prima squadra da Luciano Spalletti dove gioca come trequartista o esterno di destra. Dopo essere stato ceduto dall’Inter alla Roma nel giugno 2018, segna il suo primo gol in Serie A il 26 dicembre dello stesso anno diventando il più giovane calciatore italiano ad aver realizzato una doppietta nella massima competizione europea. Chiude la sua prima stagione alla Roma con 36 presenze e 6 gol, ricevendo il premio come miglior giovane del campionato. Nel gennaio 2020 subisce due infortuni che lo tengono fuori per sei mesi. Rientrato in campo nell’agosto 2021 segna il suo primo gol dopo l’infortunio nella partita dei play-off di UEFA Conference League, seguito da una tripletta nei quarti di finale ed il gol della vittoria nella finale. Nel gennaio 2023, è messo ai margini della rosa a seguito di alcune frizioni con la società dopo un inizio di stagione sottotono ma a febbraio passa al Galatasaray per 16,5 milioni di euro e fa il suo esordio contro il Kasimpasa segnando la rete della vittoria per 1-0. A livello nazionale, Zaniolo esordisce nelle giovanili azzurre nel 2016 con l’Under 18, nel 2018 nel Campionato Europeo Under 19, terminato al secondo posto e poi viene convocato nella Nazionale Under-21 dove debutta ad ottobre 2018 e partecipa al Campionato Europeo Under 21 in Italia, ma viene squalificato per motivi disciplinari insieme al compagno Kean. Zaniolo viene convocato dal CT Roberto Mancini per la Nazionale maggiore nel settembre 2018, prima ancora di esordire in Serie A e debutta l’anno successivo contro la Finlandia. Nel 2019 segna i suoi primi gol in Nazionale diventando il più giovane marcatore della Roma in azzurro. E’ un’onore per la nostra città aver cresciuto questo campione; dalla Scuola Calcio Canaletto Sepor ne ha fatta di strada e ne farà ancora perché ha doti e qualità sopra la media; il nostro augurio è di vederlo alzare al cielo trofei importanti come in quella foto che lo ritrae con i Pulcini del Canaletto nel 2009.