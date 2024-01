Il paesaggio della cuccagna alla De Amicis

La prima iniziativa di promozione della lettura dell’anno, a Deiva Marina, è legata all’adesione al progetto nazionale ‘Turismo delle radici’, nato dalla collaborazione con il ministero degli Esteri per riscoprire tutti gli aspetti legati alla cultura materiale e al folclore locali e rivolti a favore della conoscenza, da parte degli italiani residenti all’estero, attraverso il recupero documentale e la valorizzazione delle tradizioni italiane. In questa ottica, ben si inserisce l’incontro, con ingresso libero, organizzato con lo scrittore e storico Giorgio Getto Viarengo, che domenica alle 17.30, nell’aula magna della scuola De Amicis, presenterà il suo volume intitolato ‘L’Albero della cuccagna. Paesaggio, alimentazione e cucina nella Liguria di Levante’, edito da Internòs. Un percorso di ricerca di un mondo che oggi non si intravede più e delle sue tradizioni, soprattutto culinarie ma non solo, per non perderne la memoria e il valore storico, ma raccontandone nel contempo l’evoluzione, sia nell’uso e provenienza degli ingredienti sia negli utensili utilizzati, soffermandosi, per questi ultimi, sulla storia dei famosi ‘testi’ di terracotta, che ancora vengono realizzati in qualche remota località ligure. "Ho pensato all’immagine dell’Albero della Cuccagna – spiega l’autore – , un vero mito per le nostre popolazioni più arcaiche e antiche, quelli che zappavano per poter mangiare, sognando un mondo con meno fatica e buone cose per cibarsi. Ecco cosa rappresentava l’albero della cuccagna, allora ho pensato ad un percorso che coinvolgesse diverse discipline, tornando a visitare le colline, gli orti e le nostre vallate più profonde, nel ritrovare cose buone che potessero tornare ad essere appese a quell’albero magnifico".

m. magi