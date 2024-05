Il naufragio del dirigibile Italia

Al Museo tecnico navale, oggi alle 10, evento commemorativo in occasione della ricorrenza del naufragio del Dirigibile Italia avvenuto il 25 maggio 1928. Il convegno, organizzato in collaborazione con il Museo nazionale scienza e tecnologia Da Vinci di Milano, ha come focus l’Ondina 33 e la Tenda Rossa. I nove superstiti dell’incidente, tra cui il comandante Umberto Nobile, trovarono riparo nella famosa Tenda Rossa fino al salvataggio da parte del rompighiaccio sovietico Krassin il 12 luglio; con la radio da campo Ondina 33, il marconista Giuseppe Biagi riuscì prima a lanciare l’Sos e poi a guidare i soccorsi. Tra i relatori, Marco Iezzi, curatore della sezione aeronavale del Da Vinci e l’ammiraglio Leonardo Merlini, direttore del Museo navale. Affronteranno il supporto della Marina militare alla spedizione, con focus sulla Regia Nave Città di Milano che il 20 marzo 1928 partì dall’Arsenale della Spezia per l’Artico, come unità di appoggio.