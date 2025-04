Il Muggiano continua a vincere. Fezzano si prende Donne e Junior

LA SPEZIASono il Muggiano e il Fezzano a fare la voce grossa nel Trofeo di San Giuseppe, primo appuntamento stagionale di una lunga stagione che culminerà il 3 agosto con la centesima edizione del Palio del Golfo. Il Cavalluccio marino, dopo la rivoluzione d’inverno – cambiato totalmente l’equipaggio vincitore del 99° Palio – fa sua la gara Senior. Alessio Nardini, Nicola Carnieri, Francesco Paoli e Luca Carlevaris, timonati da Leonardo Salvetti, vincono in 5’26”94, superando per mezzo secondo il Canaletto e per poco meno di uno il Marola. A seguire, Le Grazie, Fezzano, Cadimare, Fossamastra, Porto Venere, Lerici e San Terenzo. "Risultato un po’ inaspettato ma fa tanto morale, servirà per affrontare gli allenamenti nel modo giusto: ci stiamo allenando tutti i giorni e tra di noi c’è un buon feeling – dice Alessio Nardini –. Ci sono equipaggi molto forti, su tutti Canaletto e Fezzano". Nelle gare junior e femminile, il Fezzano fa man bassa di vittorie. Tra le donne, Alice Agrifogli, Sara Fonzi, Elisa Saglione, Francesca Gemma, timonate da Iulia Guglielmotti, centrano il successo con 5’50”63, lasciando a cinque secondi un buon Porto Venere. Terzo il Canaletto, seguito da La Spezia Centro, Muggiano, Cadimare, Le Grazie e Marola. "Stiamo lavorando bene – dice Sara Fonzi –. Le aspettative sono sempre le solite, arrivare in forma quel giorno e prendersi il Palio". Successo, quello delle donne, che fa il paio con quello dei ragazzi, che hanno aperto la mattinata di gare vincendo una gara nel segno dell’equilibrio, con i primi quattro equipaggi in meno di tre secondi. Mario Menchelli, Andrea Lucchinelli, Francesco Bocchetti e Nicola Castellano, timonati da Elisa De Giorgi, vincono in 5’23’’94, davanti a Canaletto e Porto Venere. A seguire Marola, Cadimare, Muggiano, San Terenzo, La Spezia Centro, Tellaro e Le Grazie. "Una bella gara, però il livello è alto, ci sono quattro barche in pochi secondi, dobbiamo lavorare ancora tanto" dice Mario Menchelli. Una giornata molto partecipata, che suggella la tregua tra borgate e istituzioni dopo lo strappo istituzionale delle scorse settimane che aveva portato proprio al rinvio del Trofeo di San Giuseppe. A fare il punto è il presidente del Comitato delle borgate, Massimo Gianello: "Siamo partiti bene, abbiamo tutti gli equipaggi senior e femminili, e undici junior, speriamo che questo impegno non sia disperso dopo il Centesimo. Alle istituzioni chiediamo sostegno per risolvere i problemi logistici delle borgate: non devono farlo in un mese, magari un paio di anni, per garantire l’attività delle borgate. C’è la buona volontà di tutti, presto incontreremo i sindaci di Lerici e Porto Venere". A fare il punto sulla stagione alle porte – il 4 maggio la prima prepalio – è anche Marco Marchi, coordinatore settore canottaggio della Uisp spezzina. "Siamo contenti per quest’inizio" afferma, sottolineando che il regolamento quest’anno sarà lo stesso. "Valuteremo, esclusivamente per il Palio, se e quante corsie sorteggiare per le gare". Matteo Marcello