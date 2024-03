Il mito degli Who al Teatro della Tosse

‘Tommy’, l’album degli Who pubblicato nel 1969 è considerato la prima opera rock di tutti i tempi. Il concerto di stasera ‘Tommy - The Who’s Musical in concert’, che si terrà al Teatro della Tosse di Genova, con inizio alle 21, seguirà le modifiche alla trama effettuate nel 1975, in occasione della realizzazione del film diretto da Ken Russell. Lo spettacolo, ancora attuale per i temi affrontati e l’innegabile qualità della musica, è un’occasione di richiamo per gli amanti dei musical. Nella versione concertata, è prevista la partecipazione di 10 cantanti: nomi di punta del panorama musicale si alternano sul palco per rappresentare i personaggi principali. I cantanti sono Paolo Bonfanti, Aldo De Scalzi, Valeria Bruzzone, Armanda De Scalzi, Roberto Tiranti, Matteo Merli, Agostino Marafioti, Claudio Boero e Fausto Sidri, affiancati dalla band Too little time, composta da sei elementi, Alessandro Pelle (batteria), Antonio Esposito (basso), Luca Masperone (chitarra elettrica), Paolo Donnini (chitarra acustica), Massimo Modesti e Marco Gnecco (tastiere). Il biglietto costa 20 euro. Info allo 010 2470793 o a [email protected].