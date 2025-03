Il melologo ‘Enoch Arden’ a Sori

È un Ulisse romantico ‘Enoch Arden’, nato dalla penna del poeta vittoriano Lord Alfred Tennyson e poi raccontato in note dal compositore tedesco Richard Strauss. Il melologo, un monologo che va a tempo con la musica, stasera alle 21 è ospite di ‘Soriteatro 2024/25’ al Teatro Comunale di Sori (in via Alleati Combattenti 9), in provincia di Genova. Enoch Arden è un naufrago per amore che sceglie di affrontare il mare, lui che è figlio di un marinaio che al mare non è sopravvissuto, per salvarsi e salvare chi ama. La storia è portata in scena dalla voce di Maurizio Pellegrini e dal pianoforte di Corrado Greco, per una produzione Epos Teatro. In ‘Enoch Arden’, la musica di Strauss accompagna, puntella, sottolinea e scandisce la vicenda del celebre poemetto di Tennyson, passando da tonalità malinconiche e invernali con suggestioni brumose e piovose ad atmosfere notturne, fino a suggerire il rumore del mare e l’odore di salsedine. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sempre online www.mailticket.it o alla pro loco Sori.