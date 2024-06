Il maestoso organo Hermans sotto le mani del maestro Vebber

Concerto e improvvisazione di Simone Vebber su un organo di quasi 400 anni, per il quarto e ultimo evento del III Festival organistico internazionale di Genova ‘Arte & Musica nelle chiese della Superba’. Appuntamento stasera a partire dalle 21, alla Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano, con uno strumento monumentale costruito dall’olandese Willem Hermans, gesuita fiammingo con il quale collaborò anche il giovane Tommaso I Roccatagliata, capostipite della famiglia di organari che diede avvio alla scuola organaria ligure, attiva per oltre due secoli e caratterizzata dai principali elementi strutturali e timbrici introdotti in Italia dallo stesso Hermans. È l’occasione per ascoltare le maestose sonorità dell’organo realizzato tra il 1656 e il 1660 e successivamente ricostruito da Camillo Guglielmo Bianchi nel 1853 e dai fratelli Lingiardi nel 1905 (e restaurato nel 2011 dalla ditta Fratelli Marin). Il programma proposto dall’organista Simone Vebber, docente al Conservatorio Donizetti di Bergamo, affianca opere di Georg Friedrich Händel a quelle di compositori spagnoli operanti nel XVIII e XIX secolo, fino ad arrivare all’italiano Vincenzo Petrali. In conclusione, verrà eseguita un’improvvisazione su temi dati dal pubblico. La pratica improvvisativa può essere considerata il punto d’incontro tra invenzione ed esecuzione: una prassi musicale radicalmente inventiva, sperimentale e libera che rappresenta una creazione immediata ed estemporanea, per la cui realizzazione è richiesto all’esecutore il massimo grado di creatività. Grazie al suo contributo allo sviluppo dei linguaggi espressivi contemporanei, il concerto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto ‘Nuovi percorsi: musica organistica di oggi e di domani’. L’edizione di quest’anno del Festival Organistico Internazionale di Genova è organizzata, come di consueto, dall’associazione culturale ‘Rapallo Musica’. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

m. magi