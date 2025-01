Il ’Lord Byron’ scalda i motori. Due nuovi ingressi nella giuria

Il prestigioso premio letterario ‘Lord Byron PortoVenere Golfo dei Poeti’ apre la sua settima edizione con due nuovi importanti ingressi nella giuria di qualità. Si tratta di Maria Rosaria Annunziata, scrittrice, poetessa, docente in letteratura e lingua inglese ed esperta in fondi europei per la cultura e l’istruzione; e di Gianfranco Bontempi, scrittore, docente in psicologia, psicoterapeuta e direttore socio-sanitario.

Come nelle edizioni precedenti, organizzato dall’associazione Portus Veneris in collaborazione con la filiale italiana dell’associazione Dickens Fellowship, e con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Porto Venere, sono previste dieci sezioni di poesia edita e inedita, e di narrativa edita ed inedita (racconti brevi). Da ricordare, nella sezione di poesia inedita a tema libero, il ‘Premio Lord Byron poesia in lingua inglese’, anche per giovani poeti e ‘Premio Lord Byron - Giovani poeti’, riservato ad autori che non abbiano superato i 21 anni.

La giuria, quindi, sempre presieduta dal noto regista teatrale, scrittore e poeta Alessandro Quasimodo (figlio del Nobel Salvatore), ha il suo presidente esecutivo in Marina Pratici (critico letterario, scrittrice, saggista e conferenziere), come vicepresidente Marzia Dati, anglista a presidente Fellowship Italia, e come membri (oltre ai nuovi Annunziata e Bontempi), Daniela Tagliafico, scrittrice, già direttrice di Tg1 Rai e direttrice Rai Quirinale, Biancamaria Rizzardi, anglista e professore ordinario all’Università di Pisa in Letteratura inglese e dei Paesi in lingua inglese, la scrittrice e poetessa Maria Cristina Pianta, e Lorenzo Masi, presidente della Portus Veneris e direttore artistico della kermesse. Eleonora Masi, infine, è presidente del Comitato organizzatore del Premio.

Le opere possono essere inviate, entro il 15 giugno, in formato cartaceo a: Associazione culturale Portus Veneris, Via Canedoli 4 - 19025 Porto Venere (Sp); oppure via e-mail all’indirizzo [email protected], al quale può essere anche richiesto il bando completo.

Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.associazioneculturaleportusveneris.com oppure contattare la segreteria al 338 3017820. Nell’ambito della cerimonia di premiazione prevista per il 21 settembre nella sala consiliare del municipio di Porto Venere a partire dalle 15, sarà consegnato anche l’importante ‘Premio Porto Venere Cultura, Arte, Spettacolo e Giornalismo’ assegnato dal Comune di Porto Venere ad una personalità di livello nazionale e internazionale, che si sia distinta nell’ambito della cultura e della comunicazione nel mondo.

Marco Magi