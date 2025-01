Il libro sui ’Luoghi abbandonati’

Verrà presentato oggi, nel tendone di piazza Marconi a Vernazza, a partire dalle 18, il libro ‘Luoghi abbandonati delle Cinque Terre’ delle Edizioni Giacché, alla presenza di Davide Calloni, autore e cofondatore di Ascosi Lasciti. Un viaggio tra passato e presente, tra aspri promontori e dure salite, tra vuoti casolari a picco sul mare, chiese, conventi e paesi abbandonati teatro di oscure vicende.

Nel cuore del bosco più fitto scopriamo grotte, cave e villaggi dalle antiche e nobili origini. Un vecchio maniero battuto dal vento fronteggia i massicci forti, le batterie e i bunker dismessi, immersi nella natura selvaggia. Opere davvero uniche, come i muraglioni imponenti e gli avveniristici tunnel della ex-ferrovia, ci appaiono oggi come decadenti labirinti in disuso con inedite viste sul mare.

Con mappe e foto dei luoghi, si può così scoprire il volto nascosto e dimenticato di uno dei territori più famosi al mondo. Durante l’evento saranno anche proiettate delle splendide immagini e seguirà un brindisi augurale. L’entrata è libera.