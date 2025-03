Il libro sbanca in edicola. Copie tutte esaurite. Un successo da applausi

Il termine ‘sold out’ è entrato ormai nel vocabolario di tutti noi. Ed è un piacere, dopo tanto tempo, vederlo scritto in un cartello affisso sul frontespizio di un’edicola. Perché a precederlo c’è un nome, il ‘nostro’ nome: La Nazione. È capitato ieri, dove in molte rivendite le copie del nostro quotidiano sono finite già ben prima della conclusione della mattinata, mentre praticamente nessuna ha superato la metà del pomeriggio. Considerando poi che, di copie, ne sono state stampate e distribuite appositamente in più, la soddisfazione è ancora maggiore. Un vero record. L’omaggio del libro ‘Pensieri d’artista. Sedici vite in vetrina’ è stato molto apprezzato dai nostri lettori e da tanti altri che si sono avvicinati al nostro giornale, pur di avere la preziosa pubblicazione, ma che ci auguriamo continuino a seguirci negli approfondimenti giornalieri (non solo culturali) sulle nostre colonne. La presentazione di venerdì al Camec aveva già fatto comunque apprezzare il libro in anteprima ai circa 500 intervenuti. Un vernissage, quello di due giorni fa, che ha visto gli interventi, per La Nazione, della vicedirettrice Cristina Privitera e della responsabile della redazione della Spezia-Sarzana Roberta Della Maggesa (che ha moderato l’incontro e curato il volume), e poi del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, della vicepresidente della Fondazione Carispezia Linda Messini (portando i saluti del presidente Andrea Corradino) e del vicepresidente vicario della Camera di commercio Riviere di Liguria Davide Mazzola. Tanti gli elogi per la nostra pubblicazione di 64 pagine a colori, che presenta una carrellata di sedici interviste pubblicate su La Nazione, nell’autunno del 2023, ad altrettanti artisti del territorio di rilievo nazionale e internazionale.

Ecco i protagonisti (in ordine alfabetico): Massimo Angèi, Mirko Baricchi, Pietro Bellani, Jacopo Benassi, Roberto Braida, Marco Casentini, Piero Colombani, Manuel Cossu, Lorenzo D’Anteo, Fabrizio Mismas, Franca Puliti, Walter Tacchini, Sergio Tedoldi, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone e Luciano Viani. Soltanto chi era impossibilitato per motivi di salute o per impegni fuori città non era presente al vernissage, ma si è trattato di minime defezioni. Entusiasti, gli artisti, nel trovarsi tra le mani il libro con le firme di scrive questo articolo e dei colleghi Chiara Tenca, Massimo Merluzzi e Franco Antola, con le immagini scattate dai fotografi Alexia Frascatore e Massimo Pasquali all’interno degli studi e degli atelier. Orgogliosi, i sedici artisti, di far parte della quadreria, sistemata al secondo piano del Centro d’arte moderna e contemporanea di piazza Cesare Battisti, che compone la mostra omonima, ‘Pensieri d’artista. Sedici vite in vetrina’, che sarà visitabile fino a domenica 16 marzo, tutti i giorni, tranne domani, dalle 10 alle 18.

Marco Magi