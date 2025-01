Il libro di Quber all’Urban Center

All’Urban Center, oggi alle 17.30 in via Carpenino, col patrocinio del Comune, Roberto Quber presenterà il suo libro ‘Sessant’anni Dopo’, che sta riscuotendo un buon riscontro nelle librerie e nelle edicole. Si tratta di un tuffo negli anni ‘60, quando l’autore frequentava le elementari. Ricordi vissuti con tanta nostalgia e un pizzico di ironia: dei nove cinema cittadini affollati il sabato e la domenica; del cinema teatro Monteverdi che ospitava concerti e le serate di boxe con Visentin, Serti, Sassarini, Bambini, Pellegrini, Scarpati; di un giro ciclistico d’Italia che sfrecciava in viale Italia, viale Amendola, via Genova con Graziano Battistini e Renzo Fontana; di bimbi che andavano a scuola in classi separate: grembiule bianco con fiocco rosa le femmine, grembiule nero con fiocco azzurro i maschi; di un mondo in bianco e nero, come venivano trasmesse le partite della Nazionale di calcio che si guardavano ai bar; di nessun supermercato e centro commerciale e di tanti negozi che facevano socialità.