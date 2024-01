Il gran ritorno di Stroszek. Doppio live alla Skaletta in coppia con Dagger Moth

Due artisti, una donna e un uomo, capaci di riempire da soli un palco e un intero locale, regalando al pubblico sonorità intense e coinvolgenti. Sara Ardizzoni alias Dagger Moth, e Claudio Alcara con il suo progetto Stroszek saranno gli ospiti di questa sera della Skaletta Rock Club, dove si terrà un doppio live nel segno della musica d’autore più autentica. Lei originaria di Ferrara, lui spezzino, si esibiranno in stile one woman/man show a partire dalle 21.30 nell’Arci (ingresso consentito ai possessori di tessera) di via Crispi 168, per un evento che mette insieme due artisti con una significativa esperienza alle spalle. Il progetto Dagger Moth risale al 2012: chitarrista e cantante che mescola loop, noise e melodia, ha all’attivo tre album e ha calcato palchi dal genere disparato in tutta Italia ed Europa, come quello del Primavera Sound Festival di Barcellona; attualmente è chitarrista dei Massimo Volume e suona con Cesare Basile e Caminanti.

Torna così ad esibirsi davanti al pubblico di casa Stroszek: atmosfere intime all’insegna della melancolia che viaggiano sul filo della sua voce profonda e roca e della sua chitarra. L’occasione è la recente uscita dell’ultimo album intitolato ’About all the bad days in the world’ (Hypnotic Dirge Records), con cui è tornato in sala di incisione dopo ben undici anni.

Un ritorno atteso a lungo, inframezzato dall’attività con la band black metal Frostmoon Eclipse. I suoi "giorni cattivi" sono un nuovo capitolo di un cammino iniziato nel lontano 2007, quarto album che evolve la sua arte mantenendola al contempo fedele a se stessa.

Quotidianità, ricordi e grandi temi sono condensati al suo interno, per un risultato ad alto tasso di intensità che viene presentato al pubblico spezzino con la formula caratteristica di questo progetto: l’intramontabile duo voce-chitarra.

Chiara Tenca