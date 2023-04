Il gran ritorno della Mangialonga

Dopo la pausa imposta dalle disposizioni adottate per il contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19, torna domenica 21 maggio la Mangialonga, la passeggiata lungo i sentieri della vallata di Levanto con sosta nei borghi per la degustazione dei piatti della tradizione locale. La manifestazione è curata dal consorzio turistico Occhio blu-Visit Levanto con il patrocinio del Comune di Levanto e la collaborazione di oltre un centinaio di volontari che si dedicano alla pulizia dei sentieri, all’assistenza lungo il percorso, alla preparazione dei menu e alla distribuzione dei piatti. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 9 in piazza Staglieno, per la consegna dei tagliandi, mentre il primo gruppo partirà alle ore 11. Il percorso si snoda nella parte occidentale della vallata, toccando i borghi di Fossato, Lizza, Lavaggiorosso, Dosso, Groppo, Casella, Montale e Mulino delle Ghiare, e si concluderà presso il circolo Anspi in località San Gottardo, alla periferia del paese. La partecipazione ha un costo di 35 euro per gli adulti, di 20 euro per i bambini da 4 a 12 anni ed è gratuita per i bimbi di età inferiore. Le prenotazioni si ricevono direttamente presso l’Ospitalia del mare, in via San Nicolò. L’acquisto a distanza via Internet