Il giallista Morchio all’Urban Center

Approda anche alla Spezia la ’Staffetta in giallo – Un luogo, un autore, un libro’, che oggi alle 18 farà tappa all’Urban Center di via Carpenino alla Spezia. Protagonista sarà Bruno Morchio, scrittore genovese fortemente legato alla propria città di origine, che ha firmato per Mondadori il romanzo ’La badante e il professore’, al centro della presentazione odierna. L’incontro si inserisce nell’ambito di un viaggio ideale partito dalla Spezia che approderà a Torino in quattro tappe, due delle quali già andate in scena. Gli autori della rassegna hanno in comune il fatto di prestare una grande attenzione alla location in cui ambientano i loro romanzi. I primi due incontri hanno riguardato La Spezia, questo omaggerà Genova e l’ultimo sarà focalizzato su Torino, con Enrico Pandiani in scaletta nel mese di febbraio. Gli scrittori coinvolti, fra cui c’è stata la spezzina Susanna Raule, sono tutti firme molto note fra gli appassionati del giallo.