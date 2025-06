Il futuro è dei... bambini. Arcola pensa a nuovi asili. Finanziati grazie al Pnrr

Tre asili nido sul territorio arcolano. E’ arrivata conferma da parte del Comune di Arcola della realizzazione delle due nuove strutture che si vanno ad aggiungere al nido esistente, e che permetteranno di triplicare il servizio nei prossimi anni grazie a importanti finanziamenti Pnrr: 720mila euro per il nuovo asilo nido che sorgerà a Romito Magra e 600mila euro per un terzo nuovo nido che nascerà nella frazione del Termo, baricentrica per i Comuni di Arcola, Spezia e Vezzano. Una notizia che consentirà di accontentare sempre di più la popolazione e garantire ai nuovi residenti tutte le opportunità alle quale se ne aggiunge un’altra: l’asilo nido sarà aperto anche d’estate. Arcola va in aiuto alle famiglie che lavorano prolungando il servizio e mantenendo inalterata la retta. Ancora un passo avanti come Comune Amico della Famiglia attraverso iniziative e servizi mirati ad andare incontro alle esigenze del territorio.

Da pochi giorni la giunta arcolana ha adottato il provvedimento di prolungare fino al mese di luglio la possibilità di frequenza dell’asilo nido “Fidolfi“, ovvero un mese in più rispetto alla consueta scadenza del periodo che va da settembre a giugno previsto come servizio dalla cooperativa Coopselios.

"Abbiamo già avuto richiesta da parte di 15 famiglie per l’undicesimo mese aggiuntivo di nido – spiega il vicesindaco Gianluca Tinfena – e siamo riusciti a tenere invariata la retta grazie a risorse che l’amministrazione ha deciso di destinare a questo servizio fondamentale. Un grazie speciale per l’inesauribile lavoro di squadra, portato avanti insieme all’assessore alla scuola Sara Luciani". Per il servizio il Comune di Arcola ha destinato 10 mila 400 euro finalizzati al mantenimento inalterato delle rette per il mese in più di nido. Una spesa che è stata coperta da un finanziamento richiesto e ottenuto dal Ministero e destinato alla fascia di età da 0 a 3 anni. Inoltre nelle politiche familiari adottate dall’amministrazione comunale per le famiglie residenti che hanno avuto un figlio nel 2025 a partire da giugno sarà possibile ritirare la carta nuovi nati dal valore di 200 euro all’ufficio scuola della sede di Piazza 2 Giugno e spendibile nei negozi del territorio che hanno aderito all’iniziativa.

Cristina Guala