Il Funktomatic Trio in salita Castelvecchio con la black di Corradi, Piscitelli e Lomasti

Al Big Boss Man di Salita Castelvecchio, stasera a partire dalle 22, sarà di scena il Funktomatic trio, band formata da Leo Corradi all’organo Hammond, piano elettrico e sintetizzatori e batteria, Diego Piscitelli al basso elettrico e contrabbasso, e Giacomo Lomasti alla chitarra e batteria. Uniti da una grande passione per il funk e la black music, i tre musicisti, già conosciuti in zona e non solo per le tante importanti collaborazioni e per i loro progetti, presentano un repertorio che spazia dalla musica di Herbie Hancock a quella di James Brown. Soffermandoci sui primi due, la lista delle collaborazioni è davvero lunga: Corradi con Antonio Sanchez, Rosario Giuliani, Gege Telesforo e da diversi anni con Fred Wesley e Marta High (storici musicisti di James Brown); Piscitelli con Tom Kirkpatrick, Adam Pache, Roberto Gatto, Flavio Boltro e molti altri. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni (dalle 20 la cena) è possibile chiamare lo 0187 302686 oppure mandare un messaggio Whatsapp al 342 528 6661.