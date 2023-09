Il festival dedicato al Fantasy. Tra giochi di ruolo e laboratori. Protagonisti fumetti e cosplay

Il mondo del gioco e del fumetto per tornare bambini, anzi per... diventarli. Seconda edizione, sabato e domenica, per ‘La Spezia Fantasy’, evento fieristico culturale rivolto alle famiglie e agli appassionati di ogni età. La manifestazione ha il patrocinio del Comune e Confcommercio ed è organizzata dall’Associazione InEdita. Si svolgerà in corso Cavour e offrirà un’esperienza unica, fatta di giochi, concorsi e mostre e venditascambio dedicata al collezionismo. I visitatori potranno immergersi nel fantastico mondo dei fumetti, dei giochi e del cosplay. Le aree di gioco, pensate per tutta la famiglia, ospiteranno tornei, laboratori creativi e giochi di ruolo come ‘World of Warcraft’ e ‘Magic: The Gathering’. Dalle gare di scherma medievale ai tornei di giochi di carte collezionabili, tutti i partecipanti troveranno qualcosa di avvincente da fare. Le mostre di miniature e le gare di pittura saranno un’occasione unica per apprezzare il talento di artisti locali del settore fantasy.

Oltre agli eventi principali, saranno presenti altre attività, come mostre di artisti locali del settore fantasy e un’area dedicata a 50 tavoli di minerali e fossili provenienti da tutta Italia. Tanti spettacoli in giro per la città, dal gruppo più spettrale del Fantasy, Ghostbusters Italia, ai coinvolgenti combattimenti coreografici di Florence Knights e molti altri eventi. In altre location sono previsti degli eventi: al Sunspace si troverà la mostra di Diabolik col disegnatore Riccardo Nunziati in presenza e tanti doni per i partecipanti, Ivo de Palma, con il suo mirabolante doppiaggio e molti altri artisti che dall’Artist Alley in corso Cavour si sposteranno lì per le varie presentazioni. All’Urban Center ci sarà la mostra interattiva di Retrogame a cura del negozio Arcadia Comics and Games. Invece, ai giardini pubblici, ecco Star Wars, GhostBusters, Lego, il Curry di KurunoKurama, i Divulgatori Ludici di AleaGames inoltre laboratori, spettacoli, interventi, gara cosplay e tanto altro (prevista anche la partecipazione dei ragazzi di Luna Blu con le loro creazioni) Infine, al Pin, si svilupperà Figucon, scambio e vendita di figurine, card, album e tanto altro (sabato), Magic The Gathering, tornei e tanti premi (domenica), la Filarmonica Puccini, con le colonne sonore dei cartoni e i laboratori di improvvisazione teatrale per Bambini (sabato e domenica), laboratori fantasy per bambini (sabato). Allestimenti per giochi di strategia con miniature a cura di BigFire e inoltre la presentazione del gioco da tavolo dedicato alla Fiera di San Giuseppe.

Marco Magi