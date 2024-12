Il drone controlla la festa insieme a Jazz

Scatterà l’ordinanza che vieta i botti e saranno previsti controlli serrati delle forze dell’ordine. Una notte di festa, divertimento ma anche di grande attenzione da parte del personale in divisa impegnato in particolare tra Spezia, Sarzana e Lerici nel controllare che tutto scorra regolarmente e senza eccessi. Misure di sicurezza imponenti quelle che verranno adottate nelle due città chiamate a accogliere migliaia di persone richiamate dagli spettacoli previsti nell’attesa dell’arrivo del nuovo anno.

Nei giorni scorsi il nuovo prefetto Andrea Cantadori ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato a seguito dei fatti accaduti a Magdeburgo ma anche per fare il punto sull’organizzazione della notte più lunga e animata dell’anno.

Saranno impegnati in città agenti della polizia di Stato, carabinieri, Finanza, polizia municipale oltre ovviamente ai mezzi di soccorso e le squadre dei vigili del fuoco. Saranno utilizzate pattuglie a piedi, unità cinofile, artificieri ma anche il drone in dotazione alla polizia locale e anche il cane Jazz specialista nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sindaco spezzino Pierluigi Peracchini per tutelare l’incolumità delle persone partecipanti all’evento in piazza e garantire il diritto alla tranquillità e riposo delle fasce più deboli della popolazione ha firmato l’ordinanza con la quale vieta l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici dalle 21 del 31 dicembre alle 3 del 1 gennaio nell’area di piazza Europa, piazza Bayreuth, via Veneto nel tratto compreso tra le vie Costantini e Santorre di Santarosa, via XXIV Maggio. In queste zone è vietata l’accensione e sparo di articoli pirotecnici e materiale esplodente. L’inosservanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro con entità del pagamento in misura ridotta pari a 50 euro oltre al sequestro del materiale.