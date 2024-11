Il dolore degli adolescenti

Un libro per esplorare la sofferenza degli adolescenti contemporanei, un dolore profondo che spesso si esprime con comportamenti autolesivi e violenti. L’edizione autunnale della rassegna letteraria ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’, curata da Benedetta Marietti, si conclude oggi alle 18 in grande stile. Il quinto appuntamento in programma vedrà infatti la psicologa e psicoterapeuta Loredana Cirillo presentare il suo ultimo libro ‘Soffrire di adolescenza. Il dolore muto di una generazione’ (pubblicato quest’anno dalla Raffaello Cortina Editore) in dialogo con Roberta Della Maggesa, caposervizio della redazione spezzina de ‘La Nazione’.

"Negli adolescenti, gli attacchi al Sé riguardano sia il corpo (tagli, disturbi alimentari) sia la mente (ansia, depressione, dissociazione) – si legge nella nota di presentazione –. I nuovi adolescenti sono in genere molto amati e sostenuti, perché allora appaiono così fragili? Vivono sovrastati dalle contraddizioni: sono ascoltati più che in passato ma non esprimono ciò che pensano, hanno tante possibilità ma spesso si sentono privi di speranza. Un fiume di parole e attenzioni ne accompagna la crescita ma rischia di mettere a tacere la loro voce e le emozioni più autentiche. Sperimentano, così, un senso di vuoto incolmabile, che si manifesta attraverso forme d’ansia sempre più diffuse e pervasive". Le pagine di questo libro raccontano il lavoro con gli adolescenti che vivono in questo contesto e soffrono per l’impossibilità di dare un significato alla propria vita. Per diventare davvero adulti e sentire di avere un futuro hanno una sola possibilità: andare alla ricerca delle verità più autentiche che vivono dentro di loro e che rivendicano il diritto di esistere. Loredana Cirillo è psicologa, psicoterapeuta e socia dell’Istituto Minotauro; insegna psicologia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e all’Università Cattolica di Milano. Nel 2020, sempre per Raffaello Cortina Editore, ha pubblicato ‘L’adolescente’ (insieme a Matteo Lancini, Tania Scodeggio e Tommaso Zanella). L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti, con apertura delle sale della Fondazione in via Chiodo 36 alle 17.30. Sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci. La rassegna ‘I Libri, la Città, il Mondo’ tornerà poi nella primavera 2025.

Marco Magi