Il diritto d’autore applicato all’arte Incontro da Startè

Che cosa sono il diritto d’autore e il diritto di seguito? Come viene applicato nel mercato dell’arte, al momento della vendita di una galleria d’arte o di una casa d’aste? Quali sono gli aspetti che è bene siano conosciuti dagli artisti e dai collezionisti, ma anche da chi, semplicemente, si avvicina a un’opera d’arte? Quali sono le azioni da compiere per accertare, la provenienza e la veridicità di un’opera d’arte? Sono queste alcune delle domande a cui si darà risposta durante ‘Diritti in cerca d’autore’, l’incontro, che si terrà stasera, alle 21, nella sede di Startè in piazza Europa 16, dedicato al mondo dell’arte visto dal punto di vista giuridico-legale. L’avvocato Andrea Buticchi, dello studio Cbm & Partners di Milano, si confronterà con il magistrato spezzino Maria Cristina Failla, rispondendo anche ai quesiti che potrà rivolgere il pubblico presente in sala. "Abbiamo voluto organizzare questo evento – precisa Paolo Asti, presidente di Startè – per dare l’opportunità di conoscere ciò che regola il mercato dell’arte, in un sistema sempre più complesso e legato ad aspetti che molto spesso sfuggono agli stessi artisti, oltre che ai collezionisti, su cui spesso gli operatori non svolgono gli opportuni approfondimenti. Ringrazio Andrea Buticchi e Maria Cristina Failla per la loro disponibilità capace di mettere a disposizione la loro esperienza e la loro professionalità per questa serata". Il pubblico potrà cogliere l’occasione anche per visitare la mostra ‘29+2 Maestri dell’Arte Italiana’ nella sede fino al 30 giugno. Per ulteriori info e per le prenotazioni contattare lo 0187 875839 o inviare una mail a [email protected]

m. magi