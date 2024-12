Il dibattito sulle produzioni sostenibili

In programma oggi all’azienda agricola Pian della Chiesa a Zanego (Lerici), l’incontro dal titolo “ColtivArte-Tra produzioni sostenibili e ispirazione creativa” organizzato dal Ceas del Parco di Montemarcello-Magra-Vara. L’iniziativa è inserita nell’ambito del progetto, finanziato dalla Regione Liguria, che ha come obiettivo la realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione delle istituzioni locali e della società civile sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il progetto ha visto coinvolto il Ceas del Parco inizialmente in un monitoraggio delle buone pratiche in campo di sostenibilità realizzate o da realizzare dalle amministrazioni locali e dagli stakeholder di tutto il territorio dell’Area Protetta; a seguire dei momenti di sensibilizzazione rivolti ai cittadini ed alle amministrazioni locali. Nello specifico l’incontro prevede una riflessione su come l’uso sostenibile del territorio possa contribuire ad un suo sviluppo sostenibile nell’ambito degli obiettivi che si è posta la strategia regionale. Ci sarà quindi la visita dell’azienda e l’incontro con l’artista Filippo Muzi Falconi che nel suo lavoro scultoreo esplora la relazione tra l’uomo e il mondo naturale. A seguire aperitivo offerto dall’azienda agricola. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione cell 3271273871 mail [email protected] Il progetto proseguirà poi con un incontro a Bolano il 14 dicembre, con un focus sulle opportunità e criticità del nostro entroterra.